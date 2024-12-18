В Новосибирске продолжат ремонт ключевых мостов в 2025 году

Ремонт Октябрьского моста, начатый в 2022 году с бюджетом в 2,2 миллиарда рублей, может быть перенесен на следующий год. Причиной стали проблемы с подрядчиком. Завершение работ на Димитровском мосту станет приоритетом, после чего ремонт Октябрьского моста будет продолжен.