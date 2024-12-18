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В Новосибирске продолжат ремонт ключевых мостов в 2025 году

В 2025 году на капитальный ремонт Димитровского моста выделят более 555 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Городская волна».

Источник: Сиб.фм

Димитровский мост, построенный в 1978 году, нуждается в восстановительных работах. В 2024 году на него было направлено 71 миллион рублей. В следующем году запланировано выделение еще 555 миллионов рублей.

Ранее мэрия расторгла контракт с подрядчиком из-за неудовлетворительного выполнения работ. По словам Кудрявцева, это решение было принято для обеспечения качественного ремонта.

Ремонт Октябрьского моста, начатый в 2022 году с бюджетом в 2,2 миллиарда рублей, может быть перенесен на следующий год. Причиной стали проблемы с подрядчиком. Завершение работ на Димитровском мосту станет приоритетом, после чего ремонт Октябрьского моста будет продолжен.

Окончательное решение о переносе сроков будет зависеть от финансирования и удобства для горожан.

ЖКХ