В Новосибирске продолжат ремонт ключевых мостов в 2025 году

Димитровский мост, построенный в 1978 году, нуждается в восстановительных работах. В 2024 году на него было направлено 71 миллион рублей. В следующем году запланировано выделение еще 555 миллионов рублей.
Ранее мэрия расторгла контракт с подрядчиком из-за неудовлетворительного выполнения работ. По словам Кудрявцева, это решение было принято для обеспечения качественного ремонта.
Ремонт Октябрьского моста, начатый в 2022 году с бюджетом в 2,2 миллиарда рублей, может быть перенесен на следующий год. Причиной стали проблемы с подрядчиком. Завершение работ на Димитровском мосту станет приоритетом, после чего ремонт Октябрьского моста будет продолжен.
Окончательное решение о переносе сроков будет зависеть от финансирования и удобства для горожан.