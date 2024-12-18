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Индексация зарплат бюджетников Иркутской области в 2025 году утверждена

Правительство Иркутской области утвердило индексацию заработной платы работников бюджетных учреждений в 2025 году.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Индексация заработных плат в государственных учреждениях составит 4,5%. Повышение будет учитывать увеличение минимального размера оплаты труда на федеральном уровне (до 22 440 рублей с 1 января 2025 года) с учетом региональных коэффициентов. Трехсторонняя комиссия рекомендовала муниципалитетам области принять аналогичные решения по индексации заработных плат.