Индексация зарплат бюджетников Иркутской области в 2025 году утверждена

Решение поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Индексация заработных плат в государственных учреждениях составит 4,5%. Повышение будет учитывать увеличение минимального размера оплаты труда на федеральном уровне (до 22 440 рублей с 1 января 2025 года) с учетом региональных коэффициентов. Трехсторонняя комиссия рекомендовала муниципалитетам области принять аналогичные решения по индексации заработных плат.