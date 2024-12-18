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В трех городах Татарстана цена проезда повысится до 40 рублей

В Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске утвердили повышение оплаты проезда на общественном транспорте до 40 ₽ Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного комитета Татарстана по тарифам.

Источник: Freepik

Сообщается, что повышение тарифов необходимо для развития транспортной системы городов. Исполком Челнов предлагал установить стоимость одной поездки в 45 ₽ В Нижнекамске заявляли цену проезда в 50 ₽, а в Альметьевске — 40 ₽

Госкомитет проанализировал представленные документы и принял решение об увеличении тарифов на поездки в общественном транспорте.

При оплате проезда билетами длительного пользования цена одной поездки составит 30 ₽

Ранее стало известно, что в Казани предлагают увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 43−45 ₽