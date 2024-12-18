В трех городах Татарстана цена проезда повысится до 40 рублей

Сообщается, что повышение тарифов необходимо для развития транспортной системы городов. Исполком Челнов предлагал установить стоимость одной поездки в 45 ₽ В Нижнекамске заявляли цену проезда в 50 ₽, а в Альметьевске — 40 ₽
Госкомитет проанализировал представленные документы и принял решение об увеличении тарифов на поездки в общественном транспорте.
При оплате проезда билетами длительного пользования цена одной поездки составит 30 ₽
Ранее стало известно, что в Казани предлагают увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 43−45 ₽