Андрей Бочаров обсудил с чиновниками нехватку кадров в АПК

— Агропромышленный комплекс Волгоградской области решает очень серьезные и масштабные задачи, реализует целый ряд перспективных, в том числе инновационных проектов развития, основанных на использовании самой современной техники, оборудования, технологий и цифровых решений. В этой связи от органов власти всех уровней и профессионального сообщества требуется по-настоящему системный, грамотный, вдумчивый подход к формированию и управлению кадровым потенциалом в АПК, — отметил Андрей Бочаров.