Убийство бойцом ММА инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировали в теракт

Впоследствии в прокуратуре возбудили уголовное дело. Преступник так и не назвал мотивы нападения. При этом Ахъядов не возражал против решения Тверского районного суда об аресте. На тот момент ему грозило от восьми до 20 лет лишения свободы по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений, однако затем против него возбудили еще несколько уголовных дел из-за нападения на полицейских.