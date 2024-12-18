Цены на проезд в Крыму могут повысить

«В Общественную палату обратилась Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма с просьбой проиндексировать стоимость перевозок в соответствии с уровнем потребительских цен с 1 января 2025 года. Мы эту инициативу поддержали, приняв соответствующее решение».
По словам главы Общественной палаты Крыма, индексация тарифов на проезд — вынужденное решение, обусловленное рядом факторов, в первую очередь ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, а также необходимостью увеличить зарплаты водителей, механиков и других специалистов.
В Ассоциации автомобильных перевозчиков отметили, что цены на проезд в общественном транспорте Крыма не увеличивались с 2022 года, а также указали, что в республике тарифы существенно ниже, чем в других регионах страны.
Таким образом, в случае повышения тарифов проезд в городском транспорте обойдется крымчанам в 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при расчете наличными.
В то же время, по словам Форманчука, члены ОП Крыма высказали замечания по работе общественного транспорта в республике, обратив внимание перевозчиков на то, что с повышением тарифов должно и улучшиться качество обслуживания пассажиров. Эти замечания были внесены в протокол заседания, Общественная палата будет контролировать этот процесс, заверил председатель ОП.
Вопрос индексации тарифов далее будет рассмотрен правительством республики.
В Севастополе в свою очередь вопрос повышения платы за проезд на повестке дня не стоит, для его жителей в этом плане с нового года ничего не изменится, рассказали РИА Новости Крым в департаменте транспорта города. Там напомнили, что в октябре этого года тарифы уже повышались. Стоимость проезда в Севастополе при оплате картой сейчас составляет 30 рублей.