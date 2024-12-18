Цены на проезд в Крыму могут повысить

В Севастополе в свою очередь вопрос повышения платы за проезд на повестке дня не стоит, для его жителей в этом плане с нового года ничего не изменится, рассказали РИА Новости Крым в департаменте транспорта города. Там напомнили, что в октябре этого года тарифы уже повышались. Стоимость проезда в Севастополе при оплате картой сейчас составляет 30 рублей.