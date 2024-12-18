Парковка у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге станет дороже

По данным организации, на краткосрочной парковке (Р1) не изменится только стоимость первого часа стоянки — 300 рублей. Цена за оставление автомобиля на сутки составит 800 рублей, на 2 дня — 1600 рублей, на 3 — 2350 рублей, на 4 и 5 дней — 3100 и 3850 рублей соответственно.
Изменятся цены и за стоянку на долгосрочной парковке (Р2). «Чем на более длительный срок автовладелец оставит автомобиль, тем ниже будет цена стоянки из расчета в сутки. Таким образом, припарковать машину на период в пределах 5 суток можно будет за 3 350 рублей, 7 суток — 3 850 рублей, 10 суток — 4 400 рублей», — рассказали в аэропорту. Цена стоянки на 15 и 20 дней останутся без изменений.
Ценовая политика на долгосрочной «недельной» парковке (Р6) также претерпит коррекцию. Если сейчас за пользование местом для машины водители платят 1500 рублей за 7 дней, то с 20 декабря этот же период обойдется уже в 2700 рублей.