Парковка у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге станет дороже

Изменятся цены и за стоянку на долгосрочной парковке (Р2). «Чем на более длительный срок автовладелец оставит автомобиль, тем ниже будет цена стоянки из расчета в сутки. Таким образом, припарковать машину на период в пределах 5 суток можно будет за 3 350 рублей, 7 суток — 3 850 рублей, 10 суток — 4 400 рублей», — рассказали в аэропорту. Цена стоянки на 15 и 20 дней останутся без изменений.