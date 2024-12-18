Национальный автосоюз: мотоциклы курьеров по ошибке назвали велосипедами

Реально же эта техника подходит под определение мопеда, а то и мотоцикла из техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», именно так их и нужно классифицировать, настаивает он. Необходимо дождаться решений, позволяющих ввести этот огромный сегмент участников дорожного движения в правовое поле, потому что сейчас на них не распространяется ровным счетом ничего, добавляет вице-президент НАС. Нужно принимать срочные меры, подчеркнул он.