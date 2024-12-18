Белорусский рубль на торгах 18 декабря ослаб к основным валютам

Доллар подорожал на Br0,0083 — его курс составил Br3,4714.Курс юаня повысился на Br0,003 и стал Br4,7773 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0086 и составил Br3,3774 за 100 российских рублей.
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 18 декабря. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0083 — его курс составил Br3,4714.Курс юаня повысился на Br0,003 и стал Br4,7773 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0086 и составил Br3,3774 за 100 российских рублей.