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Белорусский рубль на торгах 18 декабря ослаб к основным валютам

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 18 декабря. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Доллар подорожал на Br0,0083 — его курс составил Br3,4714.Курс юаня повысился на Br0,003 и стал Br4,7773 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал выше на Br0,0086 и составил Br3,3774 за 100 российских рублей.

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