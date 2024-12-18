В Омске скоро начнут подводить коммуникации к новому аэропорту

Ранее мы сообщали, что 25,7 млрд рублей получит из федерального бюджета Омская область на строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка» и Северного обхода. Объёмы финансирования регионов определили при утверждении бюджета депутаты Госдумы. В плановом периоде на 2026 и 2027 годы из бюджета страны Омской области на аэропорт будут ежегодно выделять 4,9 млрд рублей.