В Омске скоро начнут подводить коммуникации к новому аэропорту

Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал, как идёт подготовка к строительству аэропорта «Омск-Фёдоровка».
Курманов отметил, что в данное время необходимо подвести инженерные сети: газ, вода, электричество и канализация. Аэропорт будет вводиться в эксплуатацию отдельными техзданиями.
Ранее мы сообщали, что 25,7 млрд рублей получит из федерального бюджета Омская область на строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка» и Северного обхода. Объёмы финансирования регионов определили при утверждении бюджета депутаты Госдумы. В плановом периоде на 2026 и 2027 годы из бюджета страны Омской области на аэропорт будут ежегодно выделять 4,9 млрд рублей.