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В Омске скоро начнут подводить коммуникации к новому аэропорту

Перед постройкой воздушной гавани необходимы инженерные сети.

Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал, как идёт подготовка к строительству аэропорта «Омск-Фёдоровка».

Курманов отметил, что в данное время необходимо подвести инженерные сети: газ, вода, электричество и канализация. Аэропорт будет вводиться в эксплуатацию отдельными техзданиями.

Ранее мы сообщали, что 25,7 млрд рублей получит из федерального бюджета Омская область на строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка» и Северного обхода. Объёмы финансирования регионов определили при утверждении бюджета депутаты Госдумы. В плановом периоде на 2026 и 2027 годы из бюджета страны Омской области на аэропорт будут ежегодно выделять 4,9 млрд рублей.

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