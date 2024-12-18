План застройки для города-спутника Южный одобрен в Петербурге

Беглов акцентировал внимание на важности реализации данного проекта, отметив, что уже начато строительство инновационного центра мирового уровня «ИТМО Хайпарк». В следующем году планируется приступить к созданию выезда на Киевское шоссе. Проект Южного предусматривает застройку жилых кварталов, рассчитанных на проживание около 70 тысяч человек. Город-спутник будет оснащен необходимой социальной инфраструктурой, включая детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, культурные центры, отделения полиции, пожарные депо и котельные.