В Новосибирске протестируют новейшие модели электробусов в условиях зимы

18 декабря мэр Максим Кудрявцев объявил о том, что в Новосибирске пройдет тестирование современных электробусов белорусского производства.
— Посетили Минский автомобильный завод. Приняли решение протестировать новые модели электробусов МАЗ-303E20 в условиях сибирской зимы, — сообщил градоначальник в своем официальном телеграм-канале.
Напомним, что автопарк Новосибирска также обновили 258 троллейбусов модели «Горожанин».
Эта модель оборудована низким полом и зоной для маломобильных граждан. Что интересно, такой троллейбус может проехать до 30 километров автономных ходом. За счет этого он способен выезжать в удаленные районы, где не предусмотрены контактные сети для этого вида транспорта.