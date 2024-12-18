В Новосибирске протестируют новейшие модели электробусов в условиях зимы

Эта модель оборудована низким полом и зоной для маломобильных граждан. Что интересно, такой троллейбус может проехать до 30 километров автономных ходом. За счет этого он способен выезжать в удаленные районы, где не предусмотрены контактные сети для этого вида транспорта.