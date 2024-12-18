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В Новосибирске протестируют новейшие модели электробусов в условиях зимы

Это МАЗ-303E20.

Источник: Комсомольская правда

18 декабря мэр Максим Кудрявцев объявил о том, что в Новосибирске пройдет тестирование современных электробусов белорусского производства.

— Посетили Минский автомобильный завод. Приняли решение протестировать новые модели электробусов МАЗ-303E20 в условиях сибирской зимы, — сообщил градоначальник в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, что автопарк Новосибирска также обновили 258 троллейбусов модели «Горожанин».

Эта модель оборудована низким полом и зоной для маломобильных граждан. Что интересно, такой троллейбус может проехать до 30 километров автономных ходом. За счет этого он способен выезжать в удаленные районы, где не предусмотрены контактные сети для этого вида транспорта.