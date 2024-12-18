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В Сочи изъяли 1500 упаковок сильнодействующих лекарств

Препараты продавали без рецепта.

В Сочи без рецепта врачей продавали сильнодействующие лекарства. Выявить нарушения удалось, благодаря проверке отдела по контролю за оборотом наркотиков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Сочи.

Сочинские оперативники пресекли незаконную продажу медпрепаратов в двух аптечных пунктах Хостинского и Адлерского районов. В общем количестве изъяли почти 1,5 тысячи упаковок психотропных средств.

В отношении владельцев аптек составили протоколы об административных правонарушениях. Нарушители заплатят штрафы, а их деятельность приостановится.

Правоохранители гарантируют конфиденциальность призывают граждан сообщать об известных фактах нарушения закона по телефону: 8 (862) 269−22−00.

Ранее сообщалось, что в Сочи неравнодушные граждане сообщили в правоохранительные органы, что в аптеке осуществляется продажа сильнодействующих препаратов без направления врачей. Оперативники зафиксировали факт незаконной продажи этих веществ, после чего было изъято 990 капсул.