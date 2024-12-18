В Сочи изъяли 1500 упаковок сильнодействующих лекарств

В Сочи без рецепта врачей продавали сильнодействующие лекарства. Выявить нарушения удалось, благодаря проверке отдела по контролю за оборотом наркотиков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Сочи.
Сочинские оперативники пресекли незаконную продажу медпрепаратов в двух аптечных пунктах Хостинского и Адлерского районов. В общем количестве изъяли почти 1,5 тысячи упаковок психотропных средств.
В отношении владельцев аптек составили протоколы об административных правонарушениях. Нарушители заплатят штрафы, а их деятельность приостановится.
Правоохранители гарантируют конфиденциальность призывают граждан сообщать об известных фактах нарушения закона по телефону:
Ранее сообщалось, что в Сочи неравнодушные граждане сообщили в правоохранительные органы, что в аптеке осуществляется продажа сильнодействующих препаратов без направления врачей. Оперативники зафиксировали факт незаконной продажи этих веществ, после чего было изъято 990 капсул.