В Сочи изъяли 1500 упаковок сильнодействующих лекарств

Ранее сообщалось, что в Сочи неравнодушные граждане сообщили в правоохранительные органы, что в аптеке осуществляется продажа сильнодействующих препаратов без направления врачей. Оперативники зафиксировали факт незаконной продажи этих веществ, после чего было изъято 990 капсул.