На Дону вводят выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка

Средства будут выплачиваться при рождении третьего и последующих детей. Также меры поддержки многодетных семей войдет компенсации в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей. Для молодых родителей и одиноких матерей будут созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.
«Введенные меры направлены, прежде всего, на увеличение числа многодетных семей, чтобы в донских семьях росли и воспитывались трое и более детей», — подчеркнула председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева.