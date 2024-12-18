На Дону вводят выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка

Средства будут выплачиваться при рождении третьего и последующих детей. Также меры поддержки многодетных семей войдет компенсации в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей. Для молодых родителей и одиноких матерей будут созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.