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На Дону вводят выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка

Депутаты законодательного собрания поддержали законопроект, предполагающий введение новых мер поддержки многодетных семей в 2025—2027 годах. Для молодых семей будет предназначена единовременная выплата в 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка, сообщает пресс-служба донского парламента.

Средства будут выплачиваться при рождении третьего и последующих детей. Также меры поддержки многодетных семей войдет компенсации в размере 50% стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей. Для молодых родителей и одиноких матерей будут созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.

«Введенные меры направлены, прежде всего, на увеличение числа многодетных семей, чтобы в донских семьях росли и воспитывались трое и более детей», — подчеркнула председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих Елена Елисеева.