Омск готовится к строительству первого платного моста через Омь за 1,6 млрд рублей

Планируется, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Для автомобилей будет предусмотрен платный проезд, однако общественный транспорт, скорая помощь и пожарные автомобили будут иметь бесплатный доступ. Напомним, ранее мы писали, что в Омской области утвердили повышение тарифов на коммунальные услуги в 2025 году.