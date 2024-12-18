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Омск готовится к строительству первого платного моста через Омь за 1,6 млрд рублей

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов сообщил о новых сроках строительства первого платного моста через реку Омь в районе улицы 2-я Учхозная.

Активное проектирование продолжается, и в марте планируется завершение проектно-сметной документации, после чего начнется строительство.

Ориентировочная стоимость моста составит 1,6 млрд рублей, а срок его строительства — два года. Инвестором проекта выступит компания ООО «ИФР-Омь», связанная с омским бизнесменом Геворгом Акопяном.

Планируется, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. Для автомобилей будет предусмотрен платный проезд, однако общественный транспорт, скорая помощь и пожарные автомобили будут иметь бесплатный доступ. Напомним, ранее мы писали, что в Омской области утвердили повышение тарифов на коммунальные услуги в 2025 году.