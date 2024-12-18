Из Сочи в Нальчик запустят прямые авиарейсы с 4 января 2025 года

По субботам вылет из Сочи намечен на 06:10, прилет в Нальчик в 07:15. Из Нальчика самолет отправится в 08:15 и приземлится в аэропорту курорта в 09:30. По средам борт из Сочи будет отправляться в 04:35, посадка в Нальчике — в 05:45. В обратном направлении вылет запланирован на 06:45, а прилет в Сочи в 07:55.