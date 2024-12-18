В Самарской области передумали повышать взносы на капремонт домов

«Вместо этого начнем проводить обследования домов для определения реальной потребности в капремонте. Отстраним недобросовестных подрядчиков от работы с фондом (это одна из главных причин творящегося безобразия). Пересмотрим расценки на работы, приведя их к реалиям рынка. Сначала сдвинем ситуацию от уровня плинтуса так, чтобы люди заметили изменения, затем вернемся к вопросу индексации взносов», — написал Михаил Смирнов.