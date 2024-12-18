В Самарской области передумали повышать взносы на капремонт домов

«Вместо этого начнем проводить обследования домов для определения реальной потребности в капремонте. Отстраним недобросовестных подрядчиков от работы с фондом (это одна из главных причин творящегося безобразия). Пересмотрим расценки на работы, приведя их к реалиям рынка. Сначала сдвинем ситуацию от уровня плинтуса так, чтобы люди заметили изменения, затем вернемся к вопросу индексации взносов», — написал Михаил Смирнов.
Вместе с этим он отметил, что обоснований для увеличения размера взноса сегодня предостаточно. И все они объективно правильные, экономически выверенные.
Материалы для рассмотрения правительством Самарской области вопроса об утверждении размера взносов на капремонт на 2025 г. сейчас готовятся. Сегодня это чуть менее 10 ₽ за метр жилплощади.
Напомним, ранее региональное министерство энергетики и ЖКХ опубликовало проекта постановления с предполагаемыми тарифами на 2025 год.