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В Самарской области передумали повышать взносы на капремонт домов

Размер взносов на капремонт домов в 2025 году не увеличится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Источник: АиФ Волгоград

«Вместо этого начнем проводить обследования домов для определения реальной потребности в капремонте. Отстраним недобросовестных подрядчиков от работы с фондом (это одна из главных причин творящегося безобразия). Пересмотрим расценки на работы, приведя их к реалиям рынка. Сначала сдвинем ситуацию от уровня плинтуса так, чтобы люди заметили изменения, затем вернемся к вопросу индексации взносов», — написал Михаил Смирнов.

Вместе с этим он отметил, что обоснований для увеличения размера взноса сегодня предостаточно. И все они объективно правильные, экономически выверенные.

Материалы для рассмотрения правительством Самарской области вопроса об утверждении размера взносов на капремонт на 2025 г. сейчас готовятся. Сегодня это чуть менее 10 ₽ за метр жилплощади.

Напомним, ранее региональное министерство энергетики и ЖКХ опубликовало проекта постановления с предполагаемыми тарифами на 2025 год.