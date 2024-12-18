Опасный радиоактивный груз впервые вывезли морем из Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 18 дек — РИА Новости. Компания-перевозчик «Оборонлогистика» впервые перевезла морем из Калининградской области на основную территорию России радиационный груз 7-го класса опасности, сообщила пресс-служба компании.
К 7-му классу опасных грузов относятся любые материалы, содержащие радионуклиды, в которых концентрация активности, а также полная активность груза превышает установленные значения. Перевозка таких грузов сопряжена с риском поглощения и внешнего радиоактивного излучения, а также ядерной цепной реакции.
«Гамма-кванты на борту. В декабре 2024 года “Оборонлогистика” впервые перевезла из Калининградской области на основную территорию России груз 7-го класса опасности, а именно: источник ионизирующего излучения от разряженного медицинского гамма-терапевтического аппарата», — говорится в сообщении.
Отмечается, что груз перевозился в двух сверхпрочных защитных изолирующих транспортно-упаковочных комплектах (один в другом), обеспечивающих полную сохранность и защиту как груза, так и окружающей среды. Особое внимание было уделено размещению и креплению груза на палубе судна.
Доставка осуществлялась в соответствии с лицензией, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ООО «ОБЛ-Шиппинг» (дочерняя компания «Оборонлогистики»).
«В настоящее время специалистами “ОБЛ-Шиппинг” налажено рабочее взаимодействие с правительством и руководством медицинских учреждений Калининградской области для своевременного обеспечения региона необходимым медицинским оборудованием, содержащим источники ионизирующего излучения», — добавили в пресс-службе.