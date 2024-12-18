Опасный радиоактивный груз впервые вывезли морем из Калининградской области

Отмечается, что груз перевозился в двух сверхпрочных защитных изолирующих транспортно-упаковочных комплектах (один в другом), обеспечивающих полную сохранность и защиту как груза, так и окружающей среды. Особое внимание было уделено размещению и креплению груза на палубе судна.