В Самаре близится к завершению строительство двух водоводов

— Специалисты протянули 2 новых трубы под железной дорогой и под дном реки Самары. Работы были сложными, требовали нестандартных технических решений. Под железной дорогой надо было построить защитный футляр и уложить страховочные пакеты. Построили, подстраховали, а бурение стало отдельным вызовом, но сотрудники компании справились, — отметили ресурсники.