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В Самаре близится к завершению строительство двух водоводов

В Самаре сотрудники ресурсной компании рассказали о строительстве новых водоводов.

В Самаре представители ресурсной компании рассказали о процессе строительства двух новых водоводов. Проект обеспечит мягкой питьевой водой жителей Куйбышевского и Волжского районов, об этом сообщили в «РКС-Самара».

— Специалисты протянули 2 новых трубы под железной дорогой и под дном реки Самары. Работы были сложными, требовали нестандартных технических решений. Под железной дорогой надо было построить защитный футляр и уложить страховочные пакеты. Построили, подстраховали, а бурение стало отдельным вызовом, но сотрудники компании справились, — отметили ресурсники.

После новогодних праздников специалисты продолжат работу и будут отлаживать технологические процессы, промывая системы. Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд рублей.

ЖКХ