Стоимость квадратного метра жилья достигла рекордных $1600 в Минске

В Минске впервые за 10 лет стоимость квадратного метра недвижимости достигла рекордной цены, превысив 1600 долларов, сообщает площадка недвижимости realt.by.
По предварительным данным Национального кадастрового агентства, средняя цена проданных в Минске квартир в ноябре 2024-го продолжила расти. В среднем стоимость выросла еще на 1%, составив в итоге 1615 долларов за квадратный метр. Таким образом, впервые с 2014-го стоимость «квадрата» перешагнула отметку в 1600 долларов.
Одновременно с этим цены растут только на самые популярные одна- и двухкомнатные квартиры, они подорожали на 0,6% и 1,3% соответственно. При этом квартиры больше площади — трех- и четырехкомнатные, наоборот, подешевели.
Медиана абсолютных цен в ноябре оказалась следующей: однокомнатные — 1724 доллара за «квадрат», двухкомнатные — 1564 доллара, трехкомнатные и четырехкомнатные — 1418 и 1274 доллара за квадратный метр.
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