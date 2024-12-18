Приступили к сносу векового аварийного здания на Соколова в Ростове

Городская администрация планировала снести здание в том же году, но этого не произошло даже через два года. Весной в 2024 году с дома начали лететь кирпичи из-за сильного ветра на оживленную улицу. Люди боялись проходить мимо и требовали снести горе-здание. В конце года просьбы жителей были услышаны, и здание теперь не будет представлять опасность для горожан.