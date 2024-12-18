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Приступили к сносу векового аварийного здания на Соколова в Ростове

В Ростове-на-Дону аварийным дом на улице Соколова, 54 начали сносить утром 18 декабря.

Демонтаж двухэтажного здания, по данным МКУ «Управление ЖКХ Кировского района», обошелся 1,3 миллиона рублей. Подрядчик был найден в октябре.

Как сообщили специалисты, планируется завершить снос за три дня. Однако по договору работы рассчитаны до конца декабря.

Двухэтажка была построена в 1917 году. В начале XXI века в этом доме проживало 15 человек. В 2021 году здание было признано аварийным и подлежало сносу. Жильцам была выплачена денежная компенсация, и они были переселены в новые квартиры.

Городская администрация планировала снести здание в том же году, но этого не произошло даже через два года. Весной в 2024 году с дома начали лететь кирпичи из-за сильного ветра на оживленную улицу. Люди боялись проходить мимо и требовали снести горе-здание. В конце года просьбы жителей были услышаны, и здание теперь не будет представлять опасность для горожан.

недвижимость