Владимир Потанин объяснил причины изменения стратегии развития компании

«Мы остаемся в стратегии, как мы ее называем, умеренного роста. У нас есть в запасе стратегия агрессивного роста. К сожалению, у нас силенок сейчас для того, чтобы применить стратегию агрессивного роста, не хватает. Мы ее отложили. Но стратегию умеренного роста мы реализуем. Для этого нам нужно максимально быть эффективными и производить то, что пользуется спросом на рынке, что продается с премией, а не с дисконтом», — отметил глава компании.