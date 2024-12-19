На Кубани построят заводы по выпуску колбас и готовой еды

Два проекта, ориентированные на выпуск колбасы и готовой пищи, реализуют в Туапсинском районе. Местные власти подписали два двусторонних соглашения с предприятием по производству мясопродукции, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) главы Туапсинского района Сергея Бойко.