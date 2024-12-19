На Кубани построят заводы по выпуску колбас и готовой еды

Два проекта, ориентированные на выпуск колбасы и готовой пищи, реализуют в Туапсинском районе. Местные власти подписали два двусторонних соглашения с предприятием по производству мясопродукции, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) главы Туапсинского района Сергея Бойко.
Как отметил глава района, это значимый экономический шаг, который создаст условия для реализации крупных инвестпроектов.
План № 1. Расширить мясоперерабатывающее производство путем строительства новых и реконструкции действующих мощностей. Это удвоит объемы выпускаемого товара. В сутки получится выдавать до 700 тонн сырокопченых колбас.
План № 2. Запланировали выпуск готовых блюд с разработкой современной фабрики-кухни.
Ожидается, что продукция, включающая салаты и первые блюда, будет поставляться как розничным сетям, так и здравницам.