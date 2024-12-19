«Пермские моторы» влетели в Венскую конвенцию

Как следует из документов суда, в уточненной редакции требований пермская компания требовала обязать ответчика исполнить обязательства по двум контрактам, заключенным в 2007 и 2019 годах. Первый предусматривал поставку пермскому предприятию подшипников FAG, в рамках второго стороны договорились о восстановлении в Германии 188 подшипников. Изделия были переданы немецкой стороне в конце 2020-го — начале 2021 года. В исковом заявлении АО «ОДК — Пермские моторы» сообщило, что 3 февраля 2022 года перечислило Schaeffler Aerospace 160,23 тыс. евро за поставку 35 подшипников FAG, то есть почти по 4,6 тыс. евро за изделие. Немецкая компания отгрузила только 16 изделий. В марте 2022 года ответчик уведомил, что не может выполнить обязательства по контрактам из-за введенных экспортных ограничений, после чего прекратил общение с российским партнером. В то же время Schaeffler Aerospace заверил структуру ОДК, что будет хранить полученные для ремонта подшипники в надлежащем состоянии до отмены ограничений.