Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 19 декабря

Национальным банком скорректированы курсы валют на 19 декабря 2024 года, четверг. Так, курс доллара, курс и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на четверг, 19 декабря, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4714 белорусского рубля, 1 евро — 3,6432 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3774 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в среду, 18 декабря, сразу подросли курс доллара, курс евро и курс российского рубля. Заметнее других валют изменен курс европейской валюты.
В денежном выражении на 19 декабря, четверг, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США поднят на 0,0083 белрубля, курс 1 евро увеличен на 0,0112 белрубля, курс 100 российских рублей подрос на 0,0086 белрубля.
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