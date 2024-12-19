Минфин США разрешил связанные с атомной энергетикой сделки с Газпромбанком

В документе говорится, что все операции, запрещенные указом президента 14024, в которых участвуют Газпромбанк или любые организации, где Газпромбанк имеет прямую или косвенную долю владения акциями 50 и более процентов, вновь разрешены при условии их связи с гражданской атомной энергетикой 30 июня 2025 года.