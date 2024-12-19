Минфин США разрешил связанные с атомной энергетикой сделки с Газпромбанком

Минфин США одобрил проведение сделок с Газпромбанком, которые связаны с гражданской ядерной энергетикой, до 30 июня 2025 года. Эта информация была предоставлена в общей лицензии, выпущенной финансовым ведомством.
В документе говорится, что все операции, запрещенные указом президента 14024, в которых участвуют Газпромбанк или любые организации, где Газпромбанк имеет прямую или косвенную долю владения акциями 50 и более процентов, вновь разрешены при условии их связи с гражданской атомной энергетикой 30 июня 2025 года.
Данное решение позволяет проводить операции, касающиеся «добычи, очистки, переработки, обогащения, транспортировки или приобретения урана в любой форме, а также производства, генерации, передачи или обмена ядерной энергией, топлива или отходов и эксплуатации гражданских ядерных объектов».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт обратился к США с просьбой сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за российский газ.