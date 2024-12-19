Как решить проблему энергодефицита в Сибири

По итогам 2024 года потребление электрической энергии в стране увеличится на 30,3 миллиарда киловатт-часов и составит 1,15 триллиона кВтч, максимум потребления мощности вырастет на 4,5 тысячи МВт (до 169 тысяч), а установленная мощность электростанций — на 106 МВт (до 249,32 тысячи). Такие прогнозные данные содержатся в схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024−2029 годы.
В пятилетней перспективе потребление электроэнергии будет увеличиваться в среднем на 2,04 процента в год и в 2029-м достигнет 1,274 триллиона кВтч, потребление мощности — на 2,07 процента (до 183,3 ГВт). Установленная мощность электростанций вырастет до 261,23 тысячи МВт. К 2029 году предполагается ввести в эксплуатацию генерирующее оборудование на 15 734,3 МВт, а вывести 5 080,5 МВт. Согласно прогнозам, за это время будет построено 6,5 тысячи километров высоковольтных ЛЭП напряжением от 220 кВ и введено свыше 26 тысяч МВА трансформаторной мощности — в основном на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. На выполнение всех предусмотренных документом мероприятий требуется более 3,19 триллиона рублей.
При этом схемой и программой развития определены три объединенных энергосистемы, дефицитных по мощности: ОЭС Сибири (юго-восточная часть), ОЭС Востока и ОЭС Юга (юго-западная часть). Чтобы решить проблему дефицита, требуется ввод дополнительной генерации — для Сибири это не менее 1 225 МВт.
И уже в этом году были проведены два конкурса по отбору проектов строительства объектов генерации на энергодефицитных территориях. Так, 1 марта стало известно, что ТГК-14 построит угольный блок на 65 МВт на ТЭЦ-2 в Улан-Удэ, а «Байкальская энергетическая компания» — два угольных блока на 230 МВт каждый на Иркутской ТЭЦ-11. Итого — 525 МВт, которые нужно ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. Второй отбор состоялся в августе. По итогам конкурса «Интер РАО» построит два энергоблока по 230 МВт на Харанорской ГРЭС, «Байкальская энергетическая компания» введет 230 МВт мощности на Иркутской ТЭЦ-11, а ТГК-14 — 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Проекты должны быть реализованы к 1 июля 2029 года.
Тем временем в стране продолжается консолидация электросетевого рынка, в поддержку которой в июле этого года были приняты изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике». Ими вводится понятие системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Она должна быть определена в каждом субъекте РФ. Статус СТСО присваивается главой региона на основании утверждаемых правительством РФ критериев. На такую организацию возлагаются функции одного окна как для потребителей услуг по передаче электроэнергии, так и для энергосбытовых компаний. СТСО несет ответственность за обеспечение надежной работы электросетевого хозяйства в регионе.
А самой обсуждаемой отраслевой новостью в этом году стало введение единых лимитов энергопотребления. На принятие такого решения повлиял рост объемов майнинга, о котором стали говорить как о серьезном факторе, негативно влияющем на развитие Сибири. Так, например, по сообщению аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, потребление электроэнергии майнерами в 2023 году выросло на семьдесят процентов, и «текущая потребляемая мощность центров обработки данных, а также заявки майнинговых компаний на покупку электроэнергии суммарно превышают мощность самой крупной в России Саяно-Шушенской ГЭС».
Сначала майнеров пытались обуздать путем введения дифференцированных тарифов на электроэнергию, которые сейчас действуют в большинстве регионов России. По этой методике оплата потребляемой электроэнергии осуществляется по прогрессивной шкале в зависимости от объемов, для чего предусмотрены три диапазона. Майнеры, которые потребляют много электроэнергии, соответственно, должны и больше платить.
Потом федеральные власти решили навести порядок в этой сфере в целом, приняв ряд нормативных актов. И с 1 ноября 2024 года, чтобы заниматься майнингом криптовалют, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо зарегистрироваться в реестре Минцифры РФ. Физлица тоже могут добывать криптовалюту в рамках установленных правительством лимитов энергопотребления.
Кроме того, законодательством предусмотрена возможность ограничения майнинга на отдельных энергодефицитных территориях. Ею решили воспользоваться власти Иркутской области, где из-за низких тарифов на электроэнергию майнинг развивался особенно интенсивно. Губернатор региона Игорь Кобзев предложил правительственной комиссии полностью запретить майнинг на юге Приангарья на пять лет, начиная с 1 декабря 2024 года. Обещая за это время «решить вопрос с энергодефицитом в регионе в целом». Но комиссия решила по-своему — запрет распространили на всю территорию Иркутской области вплоть до 2031 года, но он касается только юридических лиц и будет действовать только в осенне-зимний период.
Между тем правительство России ввело с 1 января 2025 года единые для всей страны диапазоны потребления: первый — не более 3 900 киловатт-часов в месяц, второй — 6 000 кВтч (майнеры относятся именно к нему), третий — свыше 6 000 киловатт-часов в месяц.
Для каждого диапазона ФАС предложила свои правила формирования тарифов. Первый диапазон предполагает льготную оплату, второй — экономически обоснованную стоимость услуг по передаче электроэнергии, третий — рыночную цену на электроэнергию на уровне тарифа для коммерческих потребителей.
Такое решение вызвало тревогу у части жителей Иркутской области, где примерно десять процентов населения отапливает свое жилье электрокотлами. Учитывая новые нормы потребления, таким домовладельцам придется платить по повышенным тарифам и платежи в среднем вырастут вдвое.
Игорь Кобзев признал, что установленные объемы не учитывают специфику Иркутской области, где из-за крайне низкого уровня газификации альтернативы электроэнергии для отопления домов не существует. Губернатор направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой поднять максимальное значение первого диапазона потребления электроэнергии для жителей Иркутской области, проживающих в домах с электроотоплением, до девяти тысяч киловатт-часов в месяц.
О необходимости пересмотра границ диапазонов энергопотребления с учетом климатических и сезонных особенностей ряда регионов, в которых большую часть года складывается высокий уровень потребления электроэнергии, заявили и власти Хакасии.
Двадцать шестого ноября премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, согласно которому в регионах, уровень газификации которых составляет менее пяти процентов, для населения, проживающего в домах с электрическим отоплением, при установлении диапазона потребления электроэнергии можно применять коэффициент 1,8. Мера является сезонной и действует с января по апрель 2025 года.
Таким образом, для Иркутской области границей первого диапазона станет 7 020 киловатт-часов в месяц, второго — 10 800 кВтч. При этом стоимость останется прежней: в первом диапазоне — 1,58 рубля за киловатт-час в городе и 1,106 в сельской местности, во втором — соответственно 2,57 и 1,799 рубля, в третьем — 4,90 и 3,43 рубля.
— Мы работаем дальше. Важно, чтобы наши доводы были восприняты. Количество домохозяйств, которые не попали в первый льготный диапазон по изначально установленным нормативам, составляло 110 тысяч. Нам удалось существенно сократить эту цифру, — говорит Игорь Кобзев. — Большинство домовладельцев, использующих электроотопление, продолжат платить за него по привычному социальному тарифу. Подчеркну, что жителей домов с централизованным отоплением это не затрагивает. У подавляющего большинства из них энергопотребление в среднем составит более 300 киловатт-часов в месяц. Руководители муниципалитетов должны обобщить все данные о домах, которые выходят за рамки норматива 7 020 киловатт-часов в месяц. Это должно быть подтверждено комиссией. Нужно понять, сколько в регионе зданий с электроотоплением и как заключены договоры на энергопотребление.
Пока неизвестно, как поведут себя в новых условиях деятельности майнеры и помогут ли запреты и ограничения снизить остроту проблемы энергодефицита в том же Приангарье. Так или иначе, но 27 ноября на совещании в Новосибирске полпред президента России в СФО Анатолий Серышев констатировал, что «законодательные решения по регулированию деятельности майнинговых компаний приняты», а с ростом дефицита мощностей в регионах следует справляться путем координации энергопотребления. Полпред напомнил, что в Иркутской области для своевременного решения проблем в электроэнергетике создан оперативный штаб при губернаторе. «Рекомендую другим регионам Сибири, где есть риски энергодефицита, последовать примеру коллег из Иркутска», — добавил Анатолий Серышев.