Как решить проблему энергодефицита в Сибири

И уже в этом году были проведены два конкурса по отбору проектов строительства объектов генерации на энергодефицитных территориях. Так, 1 марта стало известно, что ТГК-14 построит угольный блок на 65 МВт на ТЭЦ-2 в Улан-Удэ, а «Байкальская энергетическая компания» — два угольных блока на 230 МВт каждый на Иркутской ТЭЦ-11. Итого — 525 МВт, которые нужно ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. Второй отбор состоялся в августе. По итогам конкурса «Интер РАО» построит два энергоблока по 230 МВт на Харанорской ГРЭС, «Байкальская энергетическая компания» введет 230 МВт мощности на Иркутской ТЭЦ-11, а ТГК-14 — 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Проекты должны быть реализованы к 1 июля 2029 года.