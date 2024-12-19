Цена фьючерса на золото снизилась впервые с 18 ноября

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 2,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Такой показатель был зафиксирован на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).
Цена золота снижалась в 01:12 по московскому времени. Снижение происходило на 2,27 процента. В результате цена фьючерса на золото фиксировалась на уровне 2 599,6 тысячи долларов за унцию.
Данный показатель не наблюдался на бирже с осени этого года. Последний раз отметка была достигнута 18 ноября.
Ранее сообщалось, что в Якутии на Делянкирской площади обнаружили более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота. В том числе по категории Р1 — 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонну, по категории Р2 — 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 грамма на тонну.