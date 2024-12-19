Цена фьючерса на золото снизилась впервые с 18 ноября

Ранее сообщалось, что в Якутии на Делянкирской площади обнаружили более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота. В том числе по категории Р1 — 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонну, по категории Р2 — 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 грамма на тонну.