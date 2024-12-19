Власти рассказали о ситуации с долгостроем ТРЦ «Европейский» в Новосибирске

В мэрии Новосибирска рассказали о ситуации вокруг ТРЦ «Европейский» на улице Танковой, который начали строить ещё в 2000-х годах. Официальный ответ властей опубликовал «Atas.info».
По данным портала, к 2010-му торговый комплекс должен был распахнуть двери. Однако почти сразу после начала возведения у застройщика ООО «МИГ-1» возникли финансовые трудности, и к указанному сроку достроили только первые этажи. Позже ситуация усугубилась: на основателя компании завели уголовное дело о мошенничестве. Только в 2014 году появились новые инвесторы — столичная группа Atrium Development. Но и у них не вышло открыть ТРЦ «Европейский».
В мэрии онлайн-изданию отметили: «МИГ-1» владеет землёй на условиях договора аренды и до сих пор перечисляет выплаты в городской бюджет. Но информации о сроках ввода в эксплуатацию — нет.
Причинами затяжного строительства в онлайн-издании называют: проблемы с финансами, юридические вопросы (смена инвестора затянула процесс) и рынок (ряд действующих ТЦ снижает интерес у потенциальных арендаторов).