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Власти рассказали о ситуации с долгостроем ТРЦ «Европейский» в Новосибирске

Комплекс начали строить ещё в 2000-х годах.

Источник: Reuters

В мэрии Новосибирска рассказали о ситуации вокруг ТРЦ «Европейский» на улице Танковой, который начали строить ещё в 2000-х годах. Официальный ответ властей опубликовал «Atas.info».

По данным портала, к 2010-му торговый комплекс должен был распахнуть двери. Однако почти сразу после начала возведения у застройщика ООО «МИГ-1» возникли финансовые трудности, и к указанному сроку достроили только первые этажи. Позже ситуация усугубилась: на основателя компании завели уголовное дело о мошенничестве. Только в 2014 году появились новые инвесторы — столичная группа Atrium Development. Но и у них не вышло открыть ТРЦ «Европейский».

В мэрии онлайн-изданию отметили: «МИГ-1» владеет землёй на условиях договора аренды и до сих пор перечисляет выплаты в городской бюджет. Но информации о сроках ввода в эксплуатацию — нет.

Причинами затяжного строительства в онлайн-издании называют: проблемы с финансами, юридические вопросы (смена инвестора затянула процесс) и рынок (ряд действующих ТЦ снижает интерес у потенциальных арендаторов).

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