Власти рассказали о ситуации с долгостроем ТРЦ «Европейский» в Новосибирске

По данным портала, к 2010-му торговый комплекс должен был распахнуть двери. Однако почти сразу после начала возведения у застройщика ООО «МИГ-1» возникли финансовые трудности, и к указанному сроку достроили только первые этажи. Позже ситуация усугубилась: на основателя компании завели уголовное дело о мошенничестве. Только в 2014 году появились новые инвесторы — столичная группа Atrium Development. Но и у них не вышло открыть ТРЦ «Европейский».