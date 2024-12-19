Пентагон потратит около $3,5 млрд на создание нового самолета «судного дня»

Самолет будет создан в рамках программы модернизации боевой системы связи TACAMO, подчеркнули в Пентагоне.
В ведомстве добавили, что создание воздушного судна должно быть завершено в декабре 2034 года.
До этого сообщалось, что перспективный американский самолет «судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками.
В начале ноября американский самолет «судного дня» Boeing E-6 Mercury прибыл на испанскую авиабазу Рота.
Самолет данного типа используется для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, которые несут баллистические ракеты, а также в качестве воздушного командного поста объединенного стратегического командования вооруженных сил Соединенных Штатов.