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Пентагон потратит около $3,5 млрд на создание нового самолета «судного дня»

Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов для проектирования и строительства самолета E-130J. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

В публикации отмечается, что E-130J должен заменить воздушное судно Boeing E-6B Mercury, предназначенное для связи американского президента, шефа Пентагона и Центрального командования с управлением ядерной триадой страны.

Самолет будет создан в рамках программы модернизации боевой системы связи TACAMO, подчеркнули в Пентагоне.

В ведомстве добавили, что создание воздушного судна должно быть завершено в декабре 2034 года.

До этого сообщалось, что перспективный американский самолет «судного дня», известный как E-XX, будет лишен связи с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и стратегическими бомбардировщиками.

В начале ноября американский самолет «судного дня» Boeing E-6 Mercury прибыл на испанскую авиабазу Рота.

Самолет данного типа используется для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками ВМС США, которые несут баллистические ракеты, а также в качестве воздушного командного поста объединенного стратегического командования вооруженных сил Соединенных Штатов.