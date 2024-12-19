Россиянам дали девять советов по экономии на подготовке к Новому году

«В-пятых, целесообразно посмотреть цены на одинаковые товары в разных магазинах. В желании привлечь покупателя магазины могут хорошо снизить цены на 1−2 товара. Поэтому лучше промониторить рекламные буклеты с акционными товарами и сделать точечные закупки. Таким образом можно сэкономить 25−30% средств. Причём можно заранее указать места приобретения в списке, о котором я говорил в первом пункте», — добавил Балынин.