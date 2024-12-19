Россиянам дали девять советов по экономии на подготовке к Новому году

Чтобы сэкономить на подготовке к Новому году, нужно придерживаться девяти правил, в том числе не закупать продукты впрок и составить список необходимых товаров. Советы для россиян в разговоре с aif.ru озвучил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Во-первых, нужно составить полный список требуемых покупок с указанием как наименований товаров, так и их количества. Конечно, этому списку нужно следовать», — сказал экономист.
Также он посоветовал не затягивать до последнего дня с покупкой продуктов питания долгого хранения. Например, заблаговременно можно купить консервированные горошек, кукурузу, сгущенное молоко.
При этом Балынин напомнил, что после 1 января магазины будут работать, поэтому закупать впрок скоропортящиеся продукты не стоит. Причем на первой неделе нового года супермаркеты могут предложить хорошие скидки.
В-четвертых, нужно обращать внимание на объем и массу продукта, так как производители могут упаковать небольшое количества товара в большую тару, подчеркнул собеседник aif.ru. Он также напомнил о необходимости проверять сроки годности, чтобы не пришлось выбрасывать товар.
«В-пятых, целесообразно посмотреть цены на одинаковые товары в разных магазинах. В желании привлечь покупателя магазины могут хорошо снизить цены на 1−2 товара. Поэтому лучше промониторить рекламные буклеты с акционными товарами и сделать точечные закупки. Таким образом можно сэкономить 25−30% средств. Причём можно заранее указать места приобретения в списке, о котором я говорил в первом пункте», — добавил Балынин.
Он также посоветовал сравнивать цены на маркетплейсах и в традиционных магазинах, так как онлайн-ретейлеры могут завышать цены, особенно на редко покупаемые товары.
«В интернет-магазинах и маркетплейсах могут быть промокоды на скидку при совершении первой покупки. Учитывая, что перед Новым годом, как правило, траты на покупки увеличиваются, то целесообразно оценить выгодность такого предложения. Но при этом, важно помнить о предыдущем правиле», — сказал эксперт.
Кроме того, доцент напомнил о возможности списать имеющийся на картах кешбэк для покупок, он позволит снизить затраты на покупки.
Балынин крайне не рекомендует брать кредиты на празднование Нового года. Так как ставки сейчас крайне высокие, платежи могут оказаться существенными для семейного бюджета.
Ранее экономист назвал три основных правила семейного бюджета.