Авиабилеты из Челябинска в Сочи существенно подорожали

По их выкладкам по сравнению с ценами прошлого года средняя стоимость билетов на самолет в Сочи из Челябинска увеличилась на 38 процентов. Перелет туда-обратно между центром Челябинской области и курортом Краснодарского края в среднем сейчас «съест» 52,4 тыс. рублей.