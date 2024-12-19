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Авиабилеты из Челябинска в Сочи существенно подорожали

О растущем тренде в ценах на авиабилеты в курортном направлении заявили в Российском союзе туриндустрии.

Источник: Аргументы и факты

По их выкладкам по сравнению с ценами прошлого года средняя стоимость билетов на самолет в Сочи из Челябинска увеличилась на 38 процентов. Перелет туда-обратно между центром Челябинской области и курортом Краснодарского края в среднем сейчас «съест» 52,4 тыс. рублей.

Дорожает сочинское направление и из других российских городов. Так цена перелета из Санкт-Петербурга в Сочи выросла на 30 процентов, из Самары — на 39 процентов, из Москвы — на 40 процентов.

Как пишет «Коммерсант», такие результаты Российским союзом туриндустрии были получены после анализа стоимости более 600 тыс. авиабилетов.