Авиабилеты из Челябинска в Сочи существенно подорожали

По их выкладкам по сравнению с ценами прошлого года средняя стоимость билетов на самолет в Сочи из Челябинска увеличилась на 38 процентов. Перелет туда-обратно между центром Челябинской области и курортом Краснодарского края в среднем сейчас «съест» 52,4 тыс. рублей.
Дорожает сочинское направление и из других российских городов. Так цена перелета из Санкт-Петербурга в Сочи выросла на 30 процентов, из Самары — на 39 процентов, из Москвы — на 40 процентов.
Как пишет «Коммерсант», такие результаты Российским союзом туриндустрии были получены после анализа стоимости более 600 тыс. авиабилетов.