В Омске два автобуса несколько дней будут ездить по новым схемам

При этом в будни на маршруте № 28 будет курсировать 4 машины с интервалом в 18 минут в час пик, а в выходные — 2 автобуса с интервалом движения 30 минут. На маршрут № 94 будут выпускать 6 автобусов в будни и 4 машины по выходным.