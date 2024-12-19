В Омске два автобуса несколько дней будут ездить по новым схемам

На омской «G-Drive Арене» с 19 по 22 декабря пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. В связи с этим временно изменится схема движения двух автобусов — № 28 и № 94. Транспорт поедет до остановки «Хоккейный клуб “Авангард”» и будет двигаться по улице Шаронова и дублёру улицы Лукашевича.
При этом в будни на маршруте № 28 будет курсировать 4 машины с интервалом в 18 минут в час пик, а в выходные — 2 автобуса с интервалом движения 30 минут. На маршрут № 94 будут выпускать 6 автобусов в будни и 4 машины по выходным.
Кроме того, после соревнований от остановочных пунктов «G-Drive Арены» омичей развезут шаттлы. Специальные автобусы № 501−520 будут поданы 19, 20, 21 декабря к 20:55, а 22 декабря — к 16:00. Проезд в них бесплатный.