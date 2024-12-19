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В Самаре устранение колеи на Московском шоссе запланировали на 2025 год

Минтранс Самарской области ответил на жалобы о колеях на Московском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Состояние дорожного покрытия на Московском шоссе вызвало волну возмущений среди самарцев. Они пожаловались на глубокие колеи. Горожане потребовали устранить все дефекты.

«Колея на Московском шоссе — путь к “Луне — 25”, — написал самарец под одним из постов губернатора в соцсетях.

На жалобы жителей отреагировали в региональном министерстве транспорта. Чиновники сообщили, что подрядную организацию для ремонта главной магистрали города уже определили. Начало работ запланировали на 2025 год.

Напомним, ремонт Московского шоссе в Самаре доверили строителю трассы «Обход Тольятти». Подрядчик устранит колейность на участке дороги за 1,2 млрд рублей.