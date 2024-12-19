В Самаре устранение колеи на Московском шоссе запланировали на 2025 год

Состояние дорожного покрытия на Московском шоссе вызвало волну возмущений среди самарцев. Они пожаловались на глубокие колеи. Горожане потребовали устранить все дефекты.
«Колея на Московском шоссе — путь к “Луне — 25”, — написал самарец под одним из постов губернатора в соцсетях.
На жалобы жителей отреагировали в региональном министерстве транспорта. Чиновники сообщили, что подрядную организацию для ремонта главной магистрали города уже определили. Начало работ запланировали на 2025 год.
Напомним, ремонт Московского шоссе в Самаре доверили строителю трассы «Обход Тольятти». Подрядчик устранит колейность на участке дороги за 1,2 млрд рублей.