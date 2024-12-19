Проезд в омских маршрутках подорожает до 45 рублей

С 20 декабря текущего года увеличится стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых членами СРО «Омские перевозчики». Как стало известно порталу Om1.ru, билеты подорожают.
Для школьников, студентов и пенсионеров по картам «Омка» стоимость проезда составит 40 рублей, а для остальных граждан за наличный и безналичный расчёт — 45 рублей. Соответствующее решение принял совет СРО.
Причиной повышения стоимости проезда стал рост цен на запчасти и горюче-смазочные материалы. «Значительно выросла цена и на новые автобусы. Кроме этого, выросли более чем на 10% все действующие лизинговые платежи, что автоматически увеличивает финансовую нагрузку на бизнес», — сообщил один из партнеров СРО, перевозчик Вячеслав Доронкин.
В новом году по закону должна быть увеличена заработная плата для всех сотрудников, что приводит к росту налоговых отчислений. Также для частных предпринимателей вводится новый налог НДС в размере от 5 до 7 процентов. На всё это также необходимы денежные средства.
В сложившейся экономической ситуации перевозчики вынуждены поднять стоимость проезда. В список маршрутов, обслуживаемых «Омскими перевозчиками», входят 6Н, 30, 31Н, 42, 47Н, 54, 68, 83Н, 97, 117Н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 344, 346, 350, 359, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 500, 503, 514.