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Бывшие владельцы «Мотовилихинских заводов» выплатят 2,7 млрд рублей

Топ-менеджеры несколько лет назад вывели ликвидные активы пермского предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой суд обязал бывших владельцев «Мотовилихинских заводов» выплатить 2,7 млрд руб. Топ-менеджеры не сумели обжаловать решение о взыскании, ранее вынесенное им Свердловским районным судом Перми.

Иск несколько лет назад в отношении восьми человек выдвинула Генпрокуратура России. Их обвинили в выведении ликвидных активов предприятия и оформлении невозвратных займов. Эти действия привели к росту долговой нагрузки и банкротству «Мотовилихинских заводов» в 2018 году.

К концу 2024 года «Мотовилихинские заводы» построят два новых корпуса. Строительство будет осуществляться в рамках принятой инвестиционной программы.

экономика