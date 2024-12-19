Бывшие владельцы «Мотовилихинских заводов» выплатят 2,7 млрд рублей

Пермский краевой суд обязал бывших владельцев «Мотовилихинских заводов» выплатить 2,7 млрд руб. Топ-менеджеры не сумели обжаловать решение о взыскании, ранее вынесенное им Свердловским районным судом Перми.
Иск несколько лет назад в отношении восьми человек выдвинула Генпрокуратура России. Их обвинили в выведении ликвидных активов предприятия и оформлении невозвратных займов. Эти действия привели к росту долговой нагрузки и банкротству «Мотовилихинских заводов» в 2018 году.
К концу 2024 года «Мотовилихинские заводы» построят два новых корпуса. Строительство будет осуществляться в рамках принятой инвестиционной программы.