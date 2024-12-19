В Самарской области изменят правила выплат для пенсионеров и инвалидов

Эта надбавка станет частью пенсии и будет индексироваться каждый год. Раньше 1200 рублей получали те, кто ухаживает за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами I группы. Эти выплаты прекращаются, и деньги теперь добавят к самой пенсии тех, кто нуждается в уходе.