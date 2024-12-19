В Самарской области изменят правила выплат для пенсионеров и инвалидов

С 1 января 2025 года в Самарской области вступят в силу новые правила начисления выплат для людей старше 80 лет и инвалидов I группы. Теперь они будут получать дополнительные 1200 рублей прямо к своей пенсии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Самим пенсионерам никуда обращаться для этого не потребуется. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, будет не нужно», — рассказали в пресс-службе отделение СФР по Самарской области.
Эта надбавка станет частью пенсии и будет индексироваться каждый год. Раньше 1200 рублей получали те, кто ухаживает за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами I группы. Эти выплаты прекращаются, и деньги теперь добавят к самой пенсии тех, кто нуждается в уходе.
Также изменения затронут выплаты для инвалидов с детства I группы. В 2025 году их пенсия увеличится на 1200 рублей, если за ними ухаживают другие люди. Родители и опекуны продолжат получать 10 000 рублей, как и прежде.