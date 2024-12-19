Минтранс уточнил организацию обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации

Авиационные правила разработаны на основании Воздушного кодекса Беларуси и применяются в соответствии с требованиями стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации. Их требования распространяются на авиационный персонал, деятельность которого связана с организацией обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации.