Минтранс уточнил организацию обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации

Авиационные правила разработаны на основании Воздушного кодекса Беларуси и применяются в соответствии с требованиями стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации. Их требования распространяются на авиационный персонал, деятельность которого связана с организацией обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации.
Правила определяют функции и задачи специально уполномоченного органа в области гражданской авиации Беларуси по вопросам организации деятельности службы аэронавигационной информации по обеспечению потока аэронавигационных данных и аэронавигационной информации, контроля достоверности, качества и своевременности предоставления аэронавигационной информации и устанавливают требования к организации предоставления пользователям воздушного пространства Беларуси аэронавигационной информации.
Они также определяют задачи и функции органов аэронавигационной информации гражданской авиации, требования к аэронавигационной информации и аэронавигационным картам, порядок создания и соответствующие требования к базам аэронавигационных данных, мероприятия, направленные на обеспечение целостности и качества аэронавигационных данных.