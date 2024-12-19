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Минтранс уточнил организацию обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций утвердило авиационные правила по организации предоставления аэронавигационной информации в гражданской авиации. Это предусмотрено ведомственным постановлением от 3 октября 2024 года № 91, официально опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Авиационные правила разработаны на основании Воздушного кодекса Беларуси и применяются в соответствии с требованиями стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации. Их требования распространяются на авиационный персонал, деятельность которого связана с организацией обеспечения аэронавигационной информацией в гражданской авиации.

Правила определяют функции и задачи специально уполномоченного органа в области гражданской авиации Беларуси по вопросам организации деятельности службы аэронавигационной информации по обеспечению потока аэронавигационных данных и аэронавигационной информации, контроля достоверности, качества и своевременности предоставления аэронавигационной информации и устанавливают требования к организации предоставления пользователям воздушного пространства Беларуси аэронавигационной информации.

Они также определяют задачи и функции органов аэронавигационной информации гражданской авиации, требования к аэронавигационной информации и аэронавигационным картам, порядок создания и соответствующие требования к базам аэронавигационных данных, мероприятия, направленные на обеспечение целостности и качества аэронавигационных данных.