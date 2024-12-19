Фонд фондов венчурных инвестиций запустят в Казахстане

«Фонд фондов венчурных инвестиций нацелен на привлечение $1 млрд частных инвестиций в среднесрочной перспективе, которые будут направлены в ведущие мировые, региональные и казахстанские венчурные фонды. Это позволит обеспечить эффективную диверсификацию, максимальный доступ к глобальным компетенциям и критически важным технологиям, необходимым для трансформации экономики. На сегодняшний день собраны заявки от представителей крупного казахстанского бизнеса более чем на $100 млн для формирования стартового капитала фонда».