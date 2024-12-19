АСТАНА, 19 дек — Sputnik. Фонд фондов венчурных инвестиций запустят в Казахстане, заявили в правительстве.
Бектенов провел встречу с зарубежными и казахстанскими экспертами в области венчурного финансирования.
Казахстан является лидером в Центральной Азии, обеспечивая более 70% всех венчурных сделок региона, отметили в Минцифры. За последние пять лет объем венчурного капитала в стране вырос более чем в шесть раз, достигнув 80 миллионов долларов.
«Фонд фондов венчурных инвестиций нацелен на привлечение $1 млрд частных инвестиций в среднесрочной перспективе, которые будут направлены в ведущие мировые, региональные и казахстанские венчурные фонды. Это позволит обеспечить эффективную диверсификацию, максимальный доступ к глобальным компетенциям и критически важным технологиям, необходимым для трансформации экономики. На сегодняшний день собраны заявки от представителей крупного казахстанского бизнеса более чем на $100 млн для формирования стартового капитала фонда».
Особое внимание в работе фонда будет уделено перспективным направлениям, включая искусственный интеллект, цифровое здравоохранение и другие ключевые технологические отрасли.
«Сегодня в Казахстане активно развивается IT-сектор, увеличивается экспорт цифровых услуг, а молодые специалисты становятся востребованными как внутри страны, так и за ее пределами. Наша ключевая задача — создать условия для удержания собственных и привлечения новых талантов, поддерживать стартапы на всех стадиях их развития и привлекать глобальные компетенции в Казахстан», — отметил премьер Бектенов.
По прогнозам экспертов, к 2030 году мировой рынок искусственного интеллекта вырастет до 827 миллиардов долларов, что делает эту область одной из приоритетных для инвестиций.
Ранее и Токаев говорил о необходимости развития в стране рынка венчурного капитала.
Венчурные инвестиции — это вложения в молодые перспективные компании и стартапы на ранних этапах. Венчурные инициативы предполагают развитие какого-то инновационного подхода, новой технологии либо чего-то невиданного ранее.