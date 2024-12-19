Две недели дом во Владивостоке с поликлиниками на первом этаже остаётся без отопления

19 декабря от жильцов дома продолжают поступать сигналы в соцсетях, что температурный режим в квартирах и коммерческих помещениях здания до сих пор ниже нормативного: 13 градусов вместо минимальных 18. В здании расположены три медицинских учреждения: стоматологическая клиника, лаборатория с диагностическим центром и многопрофильный медицинский центр, в них тоже холодно.
Очевидцы отмечают, что спустя почти две недели после порыва авария устранена не полностью, поток с теплотрассы продолжает поливать придомовую территорию, на детской площадке образовалась толстая и обширная наледь, а за домом натекла лужа горячей воды.
Отметим, что эта течь — отнюдь не единственная в городе. За эту неделю только в telegram-чат администрации Владивостока поступили сообщения об обледеневшей аллее в сквере на улице Ульяновской, течах в частном секторе на улице 10-й Рабочей, возле дома № 52 на улице Адмирала Кузнецова. В районе дома № 45/2 по улице Луговой течь вышла на дорогу, которая является единственным проходом и проездом к детскому саду № 70 и к домам на улице Зейской. Возле дома на Сахалинской, 38 течёт канализация, подъезд к дому обледенел, фекальная наледь подобралась к пешеходному переходу. Около заправки на Партизанском проспекте, 50 парит сквозь асфальт горячая вода. Обледенела дорога к дому № 5 по улице Талалихина, где, кроме жилого фонда, находится детская библиотека, причём течь вышла наружу, по словам местных жителей, более двух месяцев назад.
Представители городской администрации отвечают на эти сообщения, предупреждая, что аварийных ситуаций много, а бригад меньше, поэтому на устранение нештатных ситуаций может уйти 2−3 суток.