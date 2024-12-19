Две недели дом во Владивостоке с поликлиниками на первом этаже остаётся без отопления

Отметим, что эта течь — отнюдь не единственная в городе. За эту неделю только в telegram-чат администрации Владивостока поступили сообщения об обледеневшей аллее в сквере на улице Ульяновской, течах в частном секторе на улице 10-й Рабочей, возле дома № 52 на улице Адмирала Кузнецова. В районе дома № 45/2 по улице Луговой течь вышла на дорогу, которая является единственным проходом и проездом к детскому саду № 70 и к домам на улице Зейской. Возле дома на Сахалинской, 38 течёт канализация, подъезд к дому обледенел, фекальная наледь подобралась к пешеходному переходу. Около заправки на Партизанском проспекте, 50 парит сквозь асфальт горячая вода. Обледенела дорога к дому № 5 по улице Талалихина, где, кроме жилого фонда, находится детская библиотека, причём течь вышла наружу, по словам местных жителей, более двух месяцев назад.