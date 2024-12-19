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Продажи жилья в Узбекистане растут: итоги ноября

В ноябре рынок недвижимости в Узбекистане показал положительную динамику.

По данным Центра экономических исследований и реформ, за месяц было заключено 21,9 тысячи сделок купли-продажи, что превысило показатели октября на 2,5%. В годовом выражении рост составил 0,8%.

Ташкент лидирует на рынке недвижимости

Столица остаётся крупнейшим рынком страны, на который приходится около 30% всех сделок. В ноябре активность в Ташкенте выросла на 9,3%.

Цены на вторичное жильё

По республике: цены выросли незначительно — на 0,3% за месяц, а в годовом выражении рост составил 6,2%.

В Ташкенте: средняя стоимость вторичного жилья увеличилась на 0,2% за месяц и составила чуть более 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. Однако за год цены снизились на 1,5%.

Самые заметные изменения в столичных районах:

  • Бектемирский район: рост цен на 4,4% за месяц.
  • Яшнабадский: рост на 2,4%.
  • Шайхантахурский: рост на 2,2%.

Рынок аренды жилья

На рынке аренды в Ташкенте в ноябре наблюдается стагнация. Средняя стоимость аренды составила 8,3 доллара за квадратный метр, что соответствует уровню июня этого года.

Аренда в центральной части столицы (Мирабадский, Шайхантахурский и Яккасарайский районы) обходится в 10−11 долларов за квадратный метр.

В годовом выражении аренда в Ташкенте подешевела на 10,7%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в:

  • Учтепинском районе: на 14,5%
  • Яшнабадском районе: на 14,3%
  • Юнусабадском районе: на 13,8%.

недвижимость