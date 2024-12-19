Продажи жилья в Узбекистане растут: итоги ноября

По данным Центра экономических исследований и реформ, за месяц было заключено 21,9 тысячи сделок купли-продажи, что превысило показатели октября на 2,5%. В годовом выражении рост составил 0,8%.
Ташкент лидирует на рынке недвижимости
Столица остаётся крупнейшим рынком страны, на который приходится около 30% всех сделок. В ноябре активность в Ташкенте выросла на 9,3%.
Цены на вторичное жильё
По республике: цены выросли незначительно — на 0,3% за месяц, а в годовом выражении рост составил 6,2%.
В Ташкенте: средняя стоимость вторичного жилья увеличилась на 0,2% за месяц и составила чуть более 1,1 тысячи долларов за квадратный метр. Однако за год цены снизились на 1,5%.
Самые заметные изменения в столичных районах:
- Бектемирский район: рост цен на 4,4% за месяц.
- Яшнабадский: рост на 2,4%.
- Шайхантахурский: рост на 2,2%.
Рынок аренды жилья
На рынке аренды в Ташкенте в ноябре наблюдается стагнация. Средняя стоимость аренды составила 8,3 доллара за квадратный метр, что соответствует уровню июня этого года.
Аренда в центральной части столицы (Мирабадский, Шайхантахурский и Яккасарайский районы) обходится в 10−11 долларов за квадратный метр.
В годовом выражении аренда в Ташкенте подешевела на 10,7%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в:
- Учтепинском районе: на 14,5%
- Яшнабадском районе: на 14,3%
- Юнусабадском районе: на 13,8%.