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Мэр Новосибирска объяснил, почему не запускают станцию метро «Спортивная»

Максим Кудрявцев сказал: «Строили, как хотели, строили из того, что было».

Источник: BFM-Новосибирск

Мэр Новосибирска рассказал о том, почему до сих пор не открыта станция метро «Спортивная». Об этом написал «НДН.инфо» со ссылкой на выступление Максима Кудрявцева на радио «Городская волна».

Глава города заметил, что подрядчик «СпецТрансСтрой» допустил много ошибок, были выявлены отклонения от проекта. Из-за чего часть работ будут переделывать. Портал цитирует Максима Кудрявцева:

Однако своевременно ввести объект в эксплуатацию не получается. Уточняется, что в настоящее время идёт корректировка документации.