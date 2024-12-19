Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дисквалифицирована директор березниковской УК «Околица»

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае добилась дисквалификации директора управляющей компании ООО «Околица» Елены Касьяновой.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщается на сайте ИГЖН.

30 октября 2024 года мировой суд дисквалифицировал госпожу Касьянову на один год. Поводом для этого послужило ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме № 160 по ул. Свердлова в Березниках.

Несмотря на уведомление о дате, времени и месте рассмотрения дела, директор «Околицы» на судебное заседание не явилась, дело было рассмотрено в ее отсутствие. 19 ноября 2024 года судебный акт вступил в законную силу.

В ИГЖН также отметили, что в 2023 году Елена Касьянова уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Околица»". Ей был назначен штраф в размере 125 тыс. руб.

ЖКХ