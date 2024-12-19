Дисквалифицирована директор березниковской УК «Околица»

Об этом сообщается на сайте ИГЖН.
30 октября 2024 года мировой суд дисквалифицировал госпожу Касьянову на один год. Поводом для этого послужило ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме № 160 по ул. Свердлова в Березниках.
Несмотря на уведомление о дате, времени и месте рассмотрения дела, директор «Околицы» на судебное заседание не явилась, дело было рассмотрено в ее отсутствие. 19 ноября 2024 года судебный акт вступил в законную силу.
В ИГЖН также отметили, что в 2023 году Елена Касьянова уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Околица»". Ей был назначен штраф в размере 125 тыс. руб.