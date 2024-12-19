Дисквалифицирована директор березниковской УК «Околица»

В ИГЖН также отметили, что в 2023 году Елена Касьянова уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Околица»". Ей был назначен штраф в размере 125 тыс. руб.