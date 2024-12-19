Госэкспертиза одобрила проект нового производственного корпуса «ОДК-Стар»

В новых цехах будут производить гидромеханические агрегаты для двигателей ПД-14 и ПС-90А для среднемагистральных самолетов, а также для ПД-8 и ТВ7−117СТ-01 для региональной авиации. «Для создания такой сложнейшей высокотехнологичной продукции, как системы управления газотурбинными двигателями, нужны соответствующие условия. Появление современного корпуса с новым оборудованием обеспечит выполнение всех производственных задач нашего предприятия», — отметил управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов.