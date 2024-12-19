На бирже доллар продается выше отметки 524 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 декабря на 11:00 составил 529 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты на 11:04 составил 529 тенге, Алматы — 529 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 19 декабря составляет 522,63 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.