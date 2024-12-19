Застройщики торговались всю ночь за право КРТ по улице Стахановской

Информированный источник рассказал, что за актив борются две иногородние компании.
Известно, что к аукциону на право комплексного развития территории на ул. Стахановской были допущены 13 застройщиков. Согласно протоколу на сайте «ГИС Торги», в электронных торгах могли принять участие компании ПМД, ООО СЗ «Горизонт» (ООО «Инициатива»), ГК «Развитие», «Орсо-групп», «Пермглавснаб», «Стройпанелькомплект», ООО «СЗ Вариант Инвест», ООО «СЗ “Проект страна-13”» (ГК «Самолет»). Кроме этого, к аукциону допущены московское ООО «СЗ Комфортный» (ООО «Дарс Девелопмент»), свердловские ООО «СЗ “Практика развитие”» (ГК «Практика»), ООО «СЗ “Нижнеисетский пруд”» (принадлежит владельцу бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге Андрею Гавриловскому), ООО «Новое качество. СЗ» (входит в холдинг «Брусника») и ООО «СЗ Современный квартал “Новый центр”» (ООО «Талан») из Ижевска.
На территории комплексного развития расположены аварийные многоквартирные дома 1953−1955 годов постройки. При реновации площадки инвестор должен будет расселить и снести пять домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановской, 50. Сносу за счет бюджета подлежат и нежилые помещения в доме на ул. Танкистов, 20. К изъятию и сносу планируются 45 гаражных боксов. После расселения победитель аукциона должен будет построить на указанной земле новые дома, здание общественного центра и передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Провести весь проект КРТ необходимо в течение шести лет со дня заключения договора о КРТ.