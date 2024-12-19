Застройщики торговались всю ночь за право КРТ по улице Стахановской

На территории комплексного развития расположены аварийные многоквартирные дома 1953−1955 годов постройки. При реновации площадки инвестор должен будет расселить и снести пять домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановской, 50. Сносу за счет бюджета подлежат и нежилые помещения в доме на ул. Танкистов, 20. К изъятию и сносу планируются 45 гаражных боксов. После расселения победитель аукциона должен будет построить на указанной земле новые дома, здание общественного центра и передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Провести весь проект КРТ необходимо в течение шести лет со дня заключения договора о КРТ.