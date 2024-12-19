Два блока новой АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году

К 2039 году в Ростовской области планируют построить два блока новой АЭС, но точное месторасположение будущего объекта пока не утвердили. Об этом агентству ТАСС сообщил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы юга Вячеслав Афанасьев.
— Существуют планы по строительству двух блоков Южной АЭС мощностью на 2400 МВт в дополнение к Ростовской атомной станции. Предполагаемый ввод — 2036 и 2039 годы. Это дальняя перспектива, с учетом длительности строительства начинать нужно в ближайшее время, — рассказал Вячеслав Афанасьев.
По словам эксперта, работы намерены вести в рамках проекта генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. Этот документ разработан до 2042 года, после его реализации прирост суммарной мощности составит 46 ГВт.
Напомним, ранее глава администрации Новочеркасска сообщил, что АЭС в городе строить не будут.