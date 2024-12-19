Два блока новой АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году

— Существуют планы по строительству двух блоков Южной АЭС мощностью на 2400 МВт в дополнение к Ростовской атомной станции. Предполагаемый ввод — 2036 и 2039 годы. Это дальняя перспектива, с учетом длительности строительства начинать нужно в ближайшее время, — рассказал Вячеслав Афанасьев.