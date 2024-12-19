В Прикамье за год появилось 26 новых зарядных станций для электрокаров

— В этом году в рамках первого отбора частные инвесторы вложили в установку зарядных станций 24,2 миллиона рублей, при этом более половины затрат — 14 миллионов рублей — были возмещены им в виде субсидий, — отметила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина. — В рамках второго отбора бизнес инвестировал в развитие электрозарядной инфраструктуры уже 103,2 миллиона рублей, государственная поддержка также составит более половины этой суммы — 53,7 миллиона.