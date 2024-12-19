В Прикамье за год появилось 26 новых зарядных станций для электрокаров

Напомним: в 2023 году Пермский край вошел в федеральный пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Его цель — стимулировать вложения в установку быстрых электрозарядных станций. Проект показал эффективность в первый же год — инвесторы установили в регионе 31 ЭЗС. Сейчас в Прикамье работают уже 64 быстрых «заправки» для электротранспорта.
Для инвесторов выгода от участия в пилотном проекте очевидна — можно компенсировать до 60 процентов затрат на закупку оборудования (не более 1,86 миллиона рублей на ЭЗС) и столько же — на техприсоединение станций к сетям (в пределах 900 тысяч на один объект).
— В этом году в рамках первого отбора частные инвесторы вложили в установку зарядных станций 24,2 миллиона рублей, при этом более половины затрат — 14 миллионов рублей — были возмещены им в виде субсидий, — отметила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина. — В рамках второго отбора бизнес инвестировал в развитие электрозарядной инфраструктуры уже 103,2 миллиона рублей, государственная поддержка также составит более половины этой суммы — 53,7 миллиона.
Стоит отметить: такие субсидии не единственная мера стимулирования использования электрического транспорта на территории региона. В 2022 году владельцев машин, с момента выпуска которых прошло не более семи лет и оснащенных исключительно электрическим двигателем, освободили от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать на территории региона до конца 2028-го. За два года преференцию получили более 460 владельцев электрокаров.
Поддержали это направление и на муниципальном уровне: с сентября этого года электрокар можно на два часа бесплатно разместить на муниципальных парковках. Для этого нужно внести транспортное средство в специальный реестр. По словам депутата Пермской городской Думы Арсена Болквадзе, такое решение — своеобразный пробный шар, который позволит определить, насколько эффективны подобные льготы для стимулирования использования электротранспорта в краевой столице.
Готовы к развитию электрозаправочной инфраструктуры в Прикамье и производители оборудования. Площадкой для их общения и разработки новых систем стал пермский технопарк Morion Digital. Среди его резидентов — несколько компаний, которые непосредственно участвуют в этом процессе, а также сотрудничают с пермскими вузами и производителями зарядных станций для электромобилей.
Кстати.
По данным ГИБДД России, Пермский край занимает пятое место в стране по количеству электромобилей. Сейчас в регионе используется порядка двух тысяч частных транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Больше электрокаров только в Иркутской области, Приморском крае, Москве и Краснодарском крае.