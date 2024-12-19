Более 40 млн рублей потратят в Ростове на вывоз мусора в 2025 году

Вопросы эффективной уборки отходов рассматривались накануне на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления. Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил уточнить потребность муниципалитетов в дополнительных контейнерах и площадках для сбора мусора.