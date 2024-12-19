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Более 40 млн рублей потратят в Ростове на вывоз мусора в 2025 году

Ростовская область, 19 декабря 2024. DON24.RU. Мэрия Ростова направит свыше 40 млн рублей на вывоз мусора в 2025 году. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Источник: Don24.ru

Открытые конкурсы на выполнение работ по ликвидации свалочных очагов проводят районные управления жилищно-коммунального хозяйства. Заявки на участие в тендерах принимаются до 23—25 декабря.

Заказчики потратят в среднем 5 млн рублей на борьбу с мусором в каждом из восьми районов города. Средства будут выделены из городского бюджета.

Вопросы эффективной уборки отходов рассматривались накануне на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления. Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил уточнить потребность муниципалитетов в дополнительных контейнерах и площадках для сбора мусора.

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