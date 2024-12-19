Мэр Максим Кудрявцев: ремонт новосибирских дорог продолжится зимой

В этом году ремонт дорог в Новосибирске планируют продолжать и зимой. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев в эфире радио «Городская волна», сообщают на сайте «ksonline.ru». Речь идет о точечном устранении дефектов дорожного покрытия, которые в дальнейшем могут привести к серьезным разрушениям.
«У нас есть технологии и материалы, которые позволяют вести ремонт в холодное время года при температурах до −15 °С. Это преимущественно ямочный ремонт. Мы прекрасно понимаем, что если дефект покрытия не устранить зимой, то яма диаметром 20 см к весне вырастет до полуметра. Сейчас мы проводим обследования дорог, выявляем дефекты и начинаем их ремонтировать, чтобы в будущем в Новосибирске ям не было совсем. Мы выделили на это средства, довели их до районов, будем эту работу выстраивать», — отметил мэр.
По его словам, введение практики зимнего ремонта позволит поддерживать городские дороги в нормативном состоянии круглый год, тем самым снижая аварийность и негативные последствия разрушения покрытия.
«В этом сезоне правительство Новосибирской области выделило нам чуть более 1 миллиарда рублей на ремонт. Дополнительно выделялись средства из городского бюджета — это еще 23 объекта. Был внеплановый объект: в рекордно короткие сроки отремонтировали улицу Толмачевскую в Ленинском районе. На это из городского бюджета выделили более 41 миллиона рублей. На участке длиной 1,15 километра было заменено асфальтовое покрытие и укреплены обочины», — добавил Максим Кудрявцев.
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