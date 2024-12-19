Мэр Максим Кудрявцев: ремонт новосибирских дорог продолжится зимой

«У нас есть технологии и материалы, которые позволяют вести ремонт в холодное время года при температурах до −15 °С. Это преимущественно ямочный ремонт. Мы прекрасно понимаем, что если дефект покрытия не устранить зимой, то яма диаметром 20 см к весне вырастет до полуметра. Сейчас мы проводим обследования дорог, выявляем дефекты и начинаем их ремонтировать, чтобы в будущем в Новосибирске ям не было совсем. Мы выделили на это средства, довели их до районов, будем эту работу выстраивать», — отметил мэр.